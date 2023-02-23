23 Февраля 2023
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Происшествия Дальневосточный ФО В России
Фото: Накануне.RU

Похищенные в Забайкалье 60 кг золота нашли закопанными в снегу

В Забайкалье полицейские сумели раскрыть кражу более 60 кг золота.

Как сообщила Накануне.RU официальный представитель МВД России Ирина Волк, вечером 21 февраля в отделение МВД "Каларское" Забайкальского края поступил сигнал о краже драгоценного металла из машины фельдъегерской службы. Было установлено, что во время стоянки грузового автомобиля "Урал" около одного из домов в поселке Новая Чара злоумышленники сломали навесной замок на кузове и похитили два опечатанных мешка. Внутри лежало золото в слитках общей массой более 60 килограмм и стоимостью свыше 200 млн рублей.

Было возбуждено уголовное дело. Для раскрытия этого резонансного преступления в Каларский округ отправились наиболее опытные сыщики управления уголовного розыска УМВД по Забайкальскому краю. Вместе с полицейскими районного отдела они установили автомобиль "Ниссан", который использовали похитители. По ориентировке внедорожник был остановлен сотрудниками УМВД по Амурской области в районе города Тынды. Находившихся в салоне троих мужчин, жителей Читы, задержали и доставлены в отделение полиции.

Отделение полиции(2020)|Фото: Накануне.RU

Там они признались, что похитили золото и закопали его в снегу на обочине дороге между поселком Новая Чара и городом Тында. Силовики выехали на место, обнаружили схрон и изъяли похищенный драгоценный металл.

"Выяснилось, что злоумышленники тщательно подготовились к совершению преступления, им были известны способы перевозки золота с рудника в Каларский округ. Фигуранты заранее приехали в Новую Чару, соблюдали методы конспирации, старались не встречаться с местными жителями, ночевали в машине в лесу, а еду готовили на костре. После совершения кражи один из них сменил одежду и обувь", - рассказала Ирина Волк.

Сейчас все трое помещены в изолятор временного содержания. Решается вопрос о заключении их под стражу.

Теги: золото, полиция, похищение, Забайкалье



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