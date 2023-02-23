В аэропорту Салехарда шесть рейсов перенесли на день из-за непогоды

Сегодня, 23 февраля, в аэропорту Салехарда (ЯНАО) задерживаются шесть вертолетных регулярных рейсов авиакомпании "Ямал". Об этом Накануне.RU сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Причиной стали неблагоприятные метеоусловия. По данным прокуратуры, задерживаются следующие рейсы:

ЯЛ-56 сообщением "Салехард – Мыс Каменный", планируемое время вылета – 9 часов 20 минут 24 февраля

ЯЛ-34 "Салехард – Новый Порт", планируемое время вылета – 9 часов 50 минут 24 февраля

ЯЛ-62 "Салехард – Мужи", планируемое время вылета – 10 часов 20 минут 24 февраля

ЯЛ-30 "Салехард – Яр Сале", планируемое время вылета – 10 часов 40 минут 24 февраля

ЯЛ-68 "Салехард – Сеяха", планируемое время вылета – 9 часов 24 февраля

ЯЛ-60 "Салехард – Мужи", планируемое время вылета – 10 часов 30 минут 24 февраля.

Как отметили в надзорном ведомстве, пассажиры уведомлены о переносе рейсов. Представителем авиакомпании им оказываются услуги, предусмотренные Федеральными авиационными правилами. Новоуренгойская транспортная прокуратура держит ситуацию на контроле.