В одном из кафе Екатеринбурга обнаружена незаконная майнинговая ферма

В Екатеринбурге полицейские нашли незаконную майнинговую ферму. Она работала в одном из кафе.

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Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, вечером 22 февраля сотрудники свердловского областного Главка полиции совместно с коллегами из УМВД Екатеринбурга провели очередной профилактический рейд по пресечению нарушений в сфере миграционного законодательства. Мероприятие прошло в микрорайоне Сортировочный.

За вечер силовики проверили 136 иностранца, 27 из которых нарушили режим пребывания на территории России. А в одном из кафе на улице Техническая была выявлена незаконно подключенная к энергосети майнинговая ферма, состоящая из ноутбука и 10 устройств. Следственно-оперативной группой отдела полиции №10 оборудование изъято. Сейчас проводится проверка.

Кроме этого, полицейские зафиксировали попытку дачи взятки: молодой человек 2000 года рождения пытался откупиться за не привлечение его к административной ответственности. Он был доставлен для разбирательства в дежурную часть.

Как добавили в полиции, подобные мероприятия в Екатеринбурге будут продолжены.