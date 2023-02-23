В одном из кафе Екатеринбурга обнаружена незаконная майнинговая ферма

23 Февраля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что произошло в Угледаре

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В одном из кафе Екатеринбурга обнаружена незаконная майнинговая ферма

В Екатеринбурге полицейские нашли незаконную майнинговую ферму. Она работала в одном из кафе.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, вечером 22 февраля сотрудники свердловского областного Главка полиции совместно с коллегами из УМВД Екатеринбурга провели очередной профилактический рейд по пресечению нарушений в сфере миграционного законодательства. Мероприятие прошло в микрорайоне Сортировочный.

За вечер силовики проверили 136 иностранца, 27 из которых нарушили режим пребывания на территории России. А в одном из кафе на улице Техническая была выявлена незаконно подключенная к энергосети майнинговая ферма, состоящая из ноутбука и 10 устройств. Следственно-оперативной группой отдела полиции №10 оборудование изъято. Сейчас проводится проверка.

Кроме этого, полицейские зафиксировали попытку дачи взятки: молодой человек 2000 года рождения пытался откупиться за не привлечение его к административной ответственности. Он был доставлен для разбирательства в дежурную часть.

Как добавили в полиции, подобные мероприятия в Екатеринбурге будут продолжены.

Теги: ферма, майнинг, полиция, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети