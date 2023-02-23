Глава СК поручил найти вандалов, обливших краской Генконсульство РФ в Германии

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства акта вандализма, которому подверглось Генеральное консульство РФ в Германии.

По данным СМИ, от действий вандалов пострадало Генконсульство России в немецком городе Бонн. Неизвестные облили красной краской ограду, информационный стенд и почтовый ящик учреждения.

Как сообщили Накануне.RU в СК России, Александр Бастрыкин поручил дать надлежащую правовую оценку указанному факту. Также он потребовал дать оценку действиям лиц, причастных к инциденту.

Напомним, недавно в Екатеринбурге было передано в суд уголовное дело мужчины, совершившего вандализм из-за несогласия с проведением специальной военной операции. Он разрисовал оскорбительными надписями несколько зданий в Кировском районе города.