23 Февраля 2023
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Политика Свердловская область В России
Фото: пресс-центр правительства Воронежской области

Пригожин: Администрация Свердловской области гадит семьям участников СВО, погибших за Родину

Владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что администрация Свердловской области «откровенно гадит» и не поддерживает СВО. Руководство региона в лице губернатора Евгения Куйвашева за последнее время фигурировало в ряде скандалов. Среди таковых — отказ хоронить погибшего бойца ЧВК «Вагнер» и бывшего заключенного Ивана Савкина с почестями.

«Есть регионы РФ, которые откровенно гадят и не поддерживают СВО, и вы это видели в СМИ. Например, в ЯНАО или в Свердловской области, где местные администрации отказываются с почестями хоронить бойцов, погибших за Родину», — отмечает бизнесмен.

Пригожин убежден, что причина такого неуважительного отношения к СВО и ее участникам заключается в надменном отношении чиновника к гражданам. Из этого следуют остальные проблемы, включая бюрократию и коррупцию.

Напомним, 25-летний Савкин погиб в зоне СВО, ранее подписав контракт с ЧВК «Вагнер». В организацию он попал из исправительного учреждения, в котором отбывал срок за кражу. В ходе выполнения боевой задачи штурмовик он ликвидировал нескольких солдат ВСУ, тем самым сохранив жизнь своим товарищам. Тело погибшего привезли в поселок Восточный Свердловской области, где молодой человек зарегистрирован.

Местные чиновники отказались хоронить мужчину с почестями, после чего тело перевезли к матери Савкина в другое поселение. Данное происшествие привлекло внимание как региональных, так и федеральных СМИ. В частности, у журналистов появились вопросы непосредственно к главе региона Евгению Куйвашеву.

Теги: чвк вагнер, евгений пригожин, погибшие, сво, куйвашев,



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