В Минобороны подтвердили крушение самолета в Белгородской области
В Министерстве обороны России подтвердили падение военного самолета в Белгородской области.
Напомним, ранее об инциденте сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"После выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования в Белгородской области потерпел катастрофу самолет Су-25 ВКС России. Летчик погиб", - говорится в сообщении Минобороны, которое приводит "Интерфакс".
В военном ведомстве отметили, что самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет. Там подчеркнули, что, по предварительным данным, причиной катастрофы стала техническая неисправность.
Технические характеристики штурмовика Су-25