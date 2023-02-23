В Минобороны подтвердили крушение самолета в Белгородской области

В Министерстве обороны России подтвердили падение военного самолета в Белгородской области.

Напомним, ранее об инциденте сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"После выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования в Белгородской области потерпел катастрофу самолет Су-25 ВКС России. Летчик погиб", - говорится в сообщении Минобороны, которое приводит "Интерфакс".

В военном ведомстве отметили, что самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет. Там подчеркнули, что, по предварительным данным, причиной катастрофы стала техническая неисправность.

Технические характеристики штурмовика Су-25