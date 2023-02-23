Жительница Челябинска прописала в своей квартире больше 30 человек

В Челябинске у полиции появились вопросы к жительнице города, прописавшей в своей квартире несколько десятков человек.

Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МВД, участковыми уполномоченными в Калининском районе областного центра была выявлена квартира по улице 250-летия Челябинска. Оказалось, что ее собственница, женщина 40 лет, за денежное вознаграждение фиктивно поставила на учет по месту пребывания 34 гражданина РФ. При этом на самом деле в квартире никто из них не жил.

Сейчас возбуждено и расследуется уголовное дело. Как отметили в полиции, все граждане уже сняты с миграционного учета. На время следствия владелица жилья будет находиться на подписке о невыезде.

Напомним, недавно стало известно, что в России будет введен режим "контролируемого пребывания" для мигрантов. Об этом на совещании в Челябинске заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.