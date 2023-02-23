Губернатор: в Белгородской области упал самолет Минобороны

В Белгородской области произошло падение самолета Министерства обороны РФ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Как написал он сегодня в своем Telegram-канале, в Валуйском городском округе упал самолет Минобороны.

"Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Причина произошедшего выясняется. Ситуация под контролем", - заверил губернатор.

Подробности инцидента пока неизвестны.

Напомним, что "желтый" уровень террористической опасности, ранее установленный в Белгородской области, с начала февраля стал бессрочным.