Губернатор: в Белгородской области упал самолет Минобороны
В Белгородской области произошло падение самолета Министерства обороны РФ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Как написал он сегодня в своем Telegram-канале, в Валуйском городском округе упал самолет Минобороны.
"Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Причина произошедшего выясняется. Ситуация под контролем", - заверил губернатор.
Подробности инцидента пока неизвестны.
Напомним, что "желтый" уровень террористической опасности, ранее установленный в Белгородской области, с начала февраля стал бессрочным.