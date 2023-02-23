23 Февраля 2023
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Армия и ВПК В России
Фото: Накануне.RU

"Поезд тронулся": Пригожин заявил о решении ситуации с боеприпасами для ЧВК "Вагнер"

Российский бизнесмен и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что ситуацию с боеприпасами удалось решить.

Напомним, ранее Пригожин заявил, что от него требуют извинений, чтобы решить проблему поставок боеприпасов. Бизнесмен обвинил министра обороны России Сергея Шойгу и главу Генштаба Валерия Герасимова в попытке уничтожить ЧВК "Вагнер", поскольку те якобы запретили передавать боеприпасы бойцам его частной военной компании.

В свою очередь, в Минобороны опровергли эти заявления. А в Кремле воздержались от комментариев по ситуации.

Как заявил Евгений Пригожин, сегодня в 6 часов утра ему сообщили, что начинается отгрузка боеприпасов.

ЧВК Вагнера(2022)|Фото: vk.com/orkestrwagnera

"Вероятнее всего, поезд тронулся. Пока на бумаге, но, как нам сказали, основные бумаги уже подписаны", - приводит слова бизнесмена пресс-служба компании "Конкорд".

Он передал огромное спасибо тем, кто помогал решить ситуацию с боеприпасами различными способами.

"Тем обычным гражданам, которые делали все, что могли, и тем, кто находился, в том числе, в высоких кабинетах, оказывал давление и принимал решение. Ну и, безусловно, тем, кто оказал последнюю каплю для того, чтобы нам начали давать боеприпасы. Спасибо. От парней спасибо", - отметил Евгений Пригожин.

Как сообщало Накануне.RU, ранее бизнесмен ответил президенту Франции Эммануэлю Макрону по поводу отношения ЧВК "Вагнер" к вооруженным силам РФ.

Теги: Пригожин, Вагнер, боеприпасы, ЧВК



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