Суд прекратил производство по иску "Уралвагонзавода" к Минобороны РФ о взыскании долга

Арбитражный суд Москвы вынес решение по иску корпорации "Уралвагонзавод" к Министерству обороны России.

Напомним, иск был подан в октябре прошлого года. Согласно опубликованному определению, речь шла о взыскании суммы долга по государственному контракту от 2019 года – более 138 млн рублей. Однако в начале этого года корпорация решила подать ходатайство об отказе от иска.

Накануне, 22 февраля, в Арбитражном суде столицы состоялось заседание, на котором было вынесено решение. Как сообщается в электронной картотеке суда, производство по иску прекращено.

Как сообщало Накануне.RU, на этой неделе суд вынес приговор двум бывшим топ-менеджерам УВЗ, получившим крупную взятку. Экс-начальник капитального строительства "Уралвагонзавода" Дмитрий Богданов и его бывший заместитель Владимир Савин надолго отправятся в колонию.