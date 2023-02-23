23 Февраля 2023
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Общество В России
Фото: duma.gov.ru

Володин предложил поздравлять женщин с Днем защитника Отечества

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поделился мыслями о Дне защитника Отечества, который отмечается в России сегодня, 23 февраля. Также он выступил с необычным предложением.

Как написал политик в своем Telegram-канале, так сложилось, что все привыкли 23 февраля поздравлять мужчин, а 8 марта – женщин.

"В День защитника Отечества правильно чествовать наших солдат и офицеров, их матерей, жен, детей. Тех, кто работает в цеху, выпускает военную продукцию, шьет одежду, выращивает хлеб. И мужчин, и женщин. Всех, кто преданно служит России", - считает Володин.

Парламентарий отдельно подчеркнул, что этот праздник "не распространяется на тех, кто сбежал, бросил своих родных и близких, совершив предательский поступок".

Как сообщало Накануне.RU, ранее Вячеслав Володин назвал "самым подлым поступком" инициативу украинских властей об отмене Дня Победы.

Теги: Володин, День защитника Отечества, спикер, поздравление



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