23 Февраля 2023
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Политика В России За рубежом
Фото: britannica.com

Россия собирается открыть новые посольства в африканских странах

Россия планирует открыть новые посольства в странах Африки. Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел РФ Михаил Богданов.

"В рамках соответствующих поручений МИД России проводит работу по открытию новых посольств России в ряде африканских стран. О том, в каких государствах будем открывать наши дипмиссии, сообщим, когда будут согласованы юридические, протокольные и иные аспекты с властями соответствующих государств", - приводит слова Богданова РИА Новости.

Он также напомнил, что по итогам прошедшего в 2019 году в Сочи саммита Россия-Африка были приняты решения, в том числе, о расширении российского дипломатического присутствия на континенте.

Напомним, недавно в МИД РФ заявили о солидарности со странами Африки, которые занимают независимую позицию по Украине.

Теги: Россия, Африка, посольства, страны



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