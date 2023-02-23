Россия собирается открыть новые посольства в африканских странах

Россия планирует открыть новые посольства в странах Африки. Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел РФ Михаил Богданов.

"В рамках соответствующих поручений МИД России проводит работу по открытию новых посольств России в ряде африканских стран. О том, в каких государствах будем открывать наши дипмиссии, сообщим, когда будут согласованы юридические, протокольные и иные аспекты с властями соответствующих государств", - приводит слова Богданова РИА Новости.

Он также напомнил, что по итогам прошедшего в 2019 году в Сочи саммита Россия-Африка были приняты решения, в том числе, о расширении российского дипломатического присутствия на континенте.

Напомним, недавно в МИД РФ заявили о солидарности со странами Африки, которые занимают независимую позицию по Украине.