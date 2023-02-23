23 Февраля 2023
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Фото: Накануне.RU

Карпин остался недоволен полем в Ростове после ничьей с "Уралом"

Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин остался крайне недоволен состоянием поля во вчерашнем матче Кубка России против екатеринбургского "Урала".
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Напомним, встреча прошла накануне вечером на стадионе "Ростов-Арена" и завершилась вничью 1:1. На гол Алексея Каштанова с пенальти хозяева ответили точным ударом Николая Комличенко.

После игры Карпина спросили, нужно ли играть матчи в феврале.

"В феврале играть можно и нужно, если поле будет нормальным. В Москве бывают хорошие поля даже в это время года, хотя климат пожестче. Даже наше тренировочное поле на "Олимпе" в сто раз лучше, чем это. Так что здесь дело даже не в погоде и не в феврале", - приводит слова тренера официальный сайт ФК "Ростов".

Также специалист поделился мыслями, почему сложилась такая ситуация.

"Мне сказали, солнца нет. А в Питере или Москве оно, видимо, есть. Объяснения всегда находятся: то слишком жарко, то слишком холодно, то грибок какой-то – постоянные отмазки", - посетовал Валерий Карпин.

Напомним, ответный матч 1/4 финала Кубка России "Урал" и "Ростов" проведут 27 февраля на "Екатеринбург-Арене". Сейчас поле стадиона активно готовят к предстоящей игре.

Теги: Карпин, Урал, поле, Ростов, футбол



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