Путин: современные и эффективные армия и флот – залог безопасности и суверенитета

Владимир Путин поздравил россиян с 23 Февраля – Днем защитника Отечества.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля, президент отметил, что современные и эффективные армия и флот – это залог безопасности и суверенитета страны, гарантия ее стабильного развития и будущего.

"И потому укреплению обороноспособности мы, как и прежде, будем уделять приоритетное внимание. Опираясь на реальный боевой опыт, будем вести сбалансированное, качественное развитие всех составляющих Вооруженных сил, совершенствовать систему подготовки частей и подразделений. Прочная основа здесь – солдаты, сержанты, офицеры, которые проявили себя наилучшим образом в ходе боевых действий на передовой", - сказал глава государства.

Он заявил, что планируется и дальше насыщать войска передовой техникой.

"Это новые ударные системы, средства разведки и связи, беспилотники и артиллерийские комплексы. Сейчас наша промышленность быстрыми темпами наращивает производство всей линейки обычных вооружений, осваивает серийный выпуск перспективных образцов для армии и флота, Воздушно-космических сил", - рассказал Путин.

По словам президента, повышенное внимание, как и раньше, будет уделено укреплению ядерной триады.

"В этом году на боевое дежурство заступают первые пусковые установки ракетного комплекса "Сармат" с новой тяжелой ракетой. Продолжим серийное производство гиперзвуковых комплексов воздушного базирования "Кинжал" и начнем массовые поставки гиперзвуковых ракет морского базирования "Циркон". С принятием в боевой состав ВМФ атомного подводного крейсера проекта "Борей-А" "Император Александр III" доля современных вооружений и техники в морских стратегических ядерных силах достигнет 100 процентов. В ближайшие годы боевой состав флота пополнят еще три крейсера данного проекта", - пообещал он.

Глава государства добавил, что миллионы людей искренне и по зову сердца помогают бойцам на передовой.

"И это несокрушимое единство – залог нашей победы", - заключил Владимир Путин.

Напомним, в прошлом году, выступая с обращением по случаю Дня защитника Отечества, Путин заявил, что у России есть оружие, которому нет равного в мире.