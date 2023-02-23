23 Февраля 2023
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Фото: Накануне.RU

В Минобороны РФ предупредили об очередной готовящейся Киевом провокации

В Министерстве обороны России заявили, что Киев в ближайшее время готовит вооруженную провокацию против Приднестровской Молдавской республики.
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По данным военного ведомства, провокация будет осуществлена подразделениями вооруженных сил Украины, в том числе с привлечением националистического формирования "Азов"*.

"В качестве предлога для вторжения планируется инсценировка якобы наступления российских войск с территории Приднестровья. Для этого участвующие в постановочном вторжении украинские диверсанты будут переодеты в форму военнослужащих Вооруженных сил РФ", - сообщается сегодня в официальном Telegram-канале Минобороны России.

В ведомстве заверили, что внимательно отслеживают ситуацию на границе Украины с Приднестровской Молдавской республикой и готовы к реагированию на любые изменения обстановки.

Напомним, ранее в Министерстве обороны РФ заявляли, что Киев готовит масштабную провокацию для обвинения России в нарушении Конвенции о ядерной безопасности.

*Запрещенная в РФ террористическая организация

Теги: Минобороны, провокация, Приднестровье



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