В Минобороны РФ предупредили об очередной готовящейся Киевом провокации
В Министерстве обороны России заявили, что Киев в ближайшее время готовит вооруженную провокацию против Приднестровской Молдавской республики.
По данным военного ведомства, провокация будет осуществлена подразделениями вооруженных сил Украины, в том числе с привлечением националистического формирования "Азов"*.
"В качестве предлога для вторжения планируется инсценировка якобы наступления российских войск с территории Приднестровья. Для этого участвующие в постановочном вторжении украинские диверсанты будут переодеты в форму военнослужащих Вооруженных сил РФ", - сообщается сегодня в официальном Telegram-канале Минобороны России.
В ведомстве заверили, что внимательно отслеживают ситуацию на границе Украины с Приднестровской Молдавской республикой и готовы к реагированию на любые изменения обстановки.
Напомним, ранее в Министерстве обороны РФ заявляли, что Киев готовит масштабную провокацию для обвинения России в нарушении Конвенции о ядерной безопасности.
*Запрещенная в РФ террористическая организация