В Минобороны РФ предупредили об очередной готовящейся Киевом провокации

В Министерстве обороны России заявили, что Киев в ближайшее время готовит вооруженную провокацию против Приднестровской Молдавской республики.

По данным военного ведомства, провокация будет осуществлена подразделениями вооруженных сил Украины, в том числе с привлечением националистического формирования "Азов"*.

"В качестве предлога для вторжения планируется инсценировка якобы наступления российских войск с территории Приднестровья. Для этого участвующие в постановочном вторжении украинские диверсанты будут переодеты в форму военнослужащих Вооруженных сил РФ", - сообщается сегодня в официальном Telegram-канале Минобороны России.

В ведомстве заверили, что внимательно отслеживают ситуацию на границе Украины с Приднестровской Молдавской республикой и готовы к реагированию на любые изменения обстановки.

Напомним, ранее в Министерстве обороны РФ заявляли, что Киев готовит масштабную провокацию для обвинения России в нарушении Конвенции о ядерной безопасности.

*Запрещенная в РФ террористическая организация