22 Февраля 2023
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Экономика Челябинская область
Фото: пресс-служба РМК

На "Карабашмедь" внедрили трёхмерное моделирование

АО «Карабашмедь» (входит в Группу РМК) внедрило трёхмерное моделирование. Детализированная 3D-визуализация позволяет с высокой точностью представить объекты в технологической цепочке, рассмотреть любую форму, деталь, элемент, приспособление и соотношение с сооружениями, что, в свою очередь, приведет к повышению эффективности работ на всех этапах реализации производственных проектов, сообщает департамент информационной политики РМК.

Начальник проектно-конструкторского отдела завода «Карабашмедь» Андрей Ермолаев пояснил: «В компьютерной программе мы прорабатываем основные объекты предприятия. Учитываем каждую деталь, влияющую на целостное восприятие сооружений. Это и наружные коммуникации, и транспортные артерии завода. На территории завода находится огромное количество инженерных коммуникаций. Порой сложно определить оптимальное и экономически обоснованное решение при корректировке технологического процесса. Например, может возникнуть потребность в трассе дополнительной сети коммуникаций. Благодаря 3D-моделированию специалисты выявляют непредвиденные нюансы и избегают трудностей на участке проектируемой трассы и прилегающей территории».

рмк, карабашмедь, здание, производство, фабрика, завод, оборудование промышленное(2020)|Фото: Департамент информационной политики и связей с общественностью РМК

Стоит отметить, что в течение нескольких лет на предприятии проходит масштабная модернизация и техническое перевооружение. Недавно запустили новый участок сернокислотного цеха, идут пусконаладочные работы на участке производства анодов в металлургическом цехе. Уже ведутся работы по созданию 3D-моделей новых объектов. Одна из последних визуализаций – площадка в зоне предварительной выемки анодов. Модель помогает оценить достоинства и недостатки конструкций, а при необходимости доработать их.

3D-моделирование, цифровизация, рмк(2023)|Фото: пресс-служба РМК

Директор управления цифрового развития РМК Дмитрий Коваль отмечает: «3D-моделирование как часть BIM технологии (информационное моделирование зданий и сооружений) позволяет исключать пространственно-временные коллизии в процессе строительства, как следствие, исключение дополнительных затрат и соблюдение сроков запуска. Также повышается эффективность последующей эксплуатации новых объектов за счёт использования цифрового двойника предприятия».

3D-моделирование планируется внедрить на других предприятиях Группы РМК. Так, например, современные технологии визуализации уже используют на Томинском ГОКе в Челябинской области.

Теги: карабашмедь, трехмерное моделирование, рмк, 3D-визуализация, цифровое развитие



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