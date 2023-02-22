Президент Польши Анджей Дуда заявил о героизме российских солдат

Польская газета Wprost раскритиковала президента страны Анджея Дуду, назвавшего украинских солдат российскими во время выступления в Варшаве, сообщают "РИА Новости".

Накануне польский лидер заявил, что конфликт на Украине продолжается только благодаря героизму бойцов Вооруженных сил России.

"Это провал. Говоря об украинских солдатах, Дуда оговорился", — указано в публикации.

О ляпе польского политика также написала газета Wiadomosci, а портал NaTemat.pl назвал случившееся "фатальной оплошностью".

Во вторник в Варшаве сразу после Дуды с речью выступил американский президент Джо Байден. Он попытался оспорить заявление Владимира Путина о вынужденном характере спецоперации на Украине. Как сообщало Накануне.RU, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление американского лидера Джо Байдена о том, что Североатлантический альянс не враг России. Дипломат напомнила, что "в русском языке есть замечательное слово "недруг", которое "хуже, чем враг".

Во время выступления в Варшаве Байден заявил, что США и Евросоюз не стремятся контролировать или уничтожить Россию. По его словам, нападать на РФ Запад не собирается. В отличие от путинской вся речь Байдена в Польше была посвящена военному конфликту на Украине и противостоянию Запада и России. В речь не вносились коррективы с учетом объявления о приостановке участия РФ в договоре СНВ-3.