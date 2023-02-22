"Бухарестская девятка" поддержала членство Украины в НАТО

Государства "Бухарестской девятки" (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония) в итоговой декларации по итогам саммита с участием президента США Джо Байдена в Варшаве выступили за членство Украины в НАТО и продолжение усиленного присутствия альянса на восточном фланге, сообщает ТАСС.

По словам представителя польского президента, отвечающего за международную проблематику, Марчина Пшидача, по итогам саммита была принята декларация, "подтверждающая общее участие в продолжении политики сдерживания и обороны". Он заявил, что все союзники согласились поддерживать друг друга "в случае какой бы то ни было угрозы".

"Участники формата выступили за продолжение политики открытых дверей в НАТО. Для Украины есть место в Европе, а также евроатлантических структурах", - отметил Пшидач.

"Декларация говорит о необходимости продолжать усиленное присутствие НАТО на восточном фланге альянса, учитывая факт, что главные вызовы в области безопасности для всего североатлантического сообщества исходят с восточного направления", - добавил он.

Как подчеркнул Пшидач, большое внимание в декларации уделяется осуждению специальной военной операции.