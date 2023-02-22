В МИД РФ заявили, что приостановка Россией ДСНВ не приближает мир к ядерной войне

В РФ не считают, что решение о приостановке действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДНСВ) приближает мир к ядерной войне. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я не считаю, что решение приостановить действие ДСНВ приближает нас к ядерной войне. Интерпретации могут быть разными, логика может быть разной. К ядерной войне могут приблизить мир те, кто безоглядно, предельно деструктивно, безответственно продолжает нагнетать обстановку, повышать ставки, эскалировать ситуацию - это США и их сателлиты. Вот кто толкает мир к грани подобной катастрофы", - цитируют РИА "Новости".

По словам Рябкова, Россия предупредила американцев о пагубности их политики такого рода - это было сделано и по закрытым каналам и публично

"Но приостановка ДСНВ сама по себе не меняет ничего в нашем отношении к тому, каким образом, в каких ситуациях гипотетических может быть применено ядерное оружие. Прямой увязки здесь нет", - добавил Рябков.

Президент РФ Владимир Путин во вторник в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".