22 Февраля 2023
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Фото: Накануне.RU

Российские спортсмены приглашены к участию в Играх Боливарианского альянса

Российские спортсмены приглашены к участию в Играх АЛБА, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минспорта РФ.

Игры АЛБА - это мультиспортивное мероприятие, организованное Боливарианским альянсом для Северной и Южной Америки. Игры проводятся раз в два года. Первоначально они предназначались только для спортсменов государств-членов АЛБА, но были распространены и на другие страны Северной и Южной Америки.

Как сообщает пресс-служба минспорта, глава ведомства Олег Матыцин провел рабочую встречу с министром народной власти по делам молодежи и спорта Венесуэлы, вице-президентом по вопросам развития общественного и территориального развития Мервином Энрике Мальдонадо Урданета. В рамках встречи венесуэльская сторона пригласила российскую делегацию принять участие в Играх АЛБА.

V Боливарианские Игры пройдут в период с 21 по 29 апреля. Они включат соревнования по 35 видам спорта, ожидается участие порядка 3500 спортсменов и 11 стран. В 2023 году впервые игры пройдут в открытом формате с приглашением российской сборной команды.

"Не сомневаюсь, что Игры АЛБА с российским участием придадут новый импульс динамичному развитию спортивного взаимодействия между нашими странами", - отметил во время встречи Олег Матыцин.

В свою очередь министр пригласил спортивные делегации Венесуэлы к участию в спортивных соревнованиях в России.
 

Теги: Игры Боливарианского альянса, игры АЛБА, спортсмены, Венесуэлла, Олег Матыцин



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