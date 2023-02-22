Российские спортсмены приглашены к участию в Играх Боливарианского альянса

Российские спортсмены приглашены к участию в Играх АЛБА, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минспорта РФ.

Игры АЛБА - это мультиспортивное мероприятие, организованное Боливарианским альянсом для Северной и Южной Америки. Игры проводятся раз в два года. Первоначально они предназначались только для спортсменов государств-членов АЛБА, но были распространены и на другие страны Северной и Южной Америки.

Как сообщает пресс-служба минспорта, глава ведомства Олег Матыцин провел рабочую встречу с министром народной власти по делам молодежи и спорта Венесуэлы, вице-президентом по вопросам развития общественного и территориального развития Мервином Энрике Мальдонадо Урданета. В рамках встречи венесуэльская сторона пригласила российскую делегацию принять участие в Играх АЛБА.



V Боливарианские Игры пройдут в период с 21 по 29 апреля. Они включат соревнования по 35 видам спорта, ожидается участие порядка 3500 спортсменов и 11 стран. В 2023 году впервые игры пройдут в открытом формате с приглашением российской сборной команды.



"Не сомневаюсь, что Игры АЛБА с российским участием придадут новый импульс динамичному развитию спортивного взаимодействия между нашими странами", - отметил во время встречи Олег Матыцин.



В свою очередь министр пригласил спортивные делегации Венесуэлы к участию в спортивных соревнованиях в России.

