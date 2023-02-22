22 Февраля 2023
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Общество Тюменская область
Фото: &quot;Транснефть – Сибирь&quot;

Сотрудники АО "Транснефть – Сибирь" провели тренировку на переходе трубопровода через реку в Тюменской области

АО "Транснефть – Сибирь" провело учение на подводном переходе магистрального нефтепродуктопровода Тюмень – Юргамыш через реку Дуван в условиях ледостава в Тюменской области. Цель тренировочного мероприятия – проверка готовности и отработка действий персонала в случае нештатной ситуации, сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сценарию, на участке магистрального нефтепродуктопровода Тюмень – Юргамыш в районе подводного перехода через реку было зафиксировано снижение давления ниже допустимого. Диспетчер "остановил" транспортировку и оповестил руководителей подразделений и службу ведомственной охраны Тюменского УМН, а также контрольные и надзорные организации. Условный выход нефтепродукта на поверхность произошел из-за повреждения трубопровода в русловой части.

(2023)|Фото: "Транснефть – Сибирь"

Для локализации "выхода" нефтепродукта в расчетное время прибыли колонны линейной аварийно-эксплуатационной службы нефтепродуктоперекачивающей станции "Тюмень" и профессионального аварийно-спасательного формирования Специализированного управления по предупреждению и ликвидации аварий. Было установлено 90 м боновых заграждений в зимнем исполнении. Также использованы нефтесборное оборудование, машины для резки льда, шанцевый инструмент, установлены ПВХ-емкости для сбора нефти.

Условный выход нефтепродукта ликвидирован в полном объеме в установленные сроки. После отбора и анализа проб атмосферного воздуха, почвы, поверхностных вод служба экологической безопасности и рационального природопользования Тюменского УМН в рамках эколого-аналитического контроля подтвердила отсутствие загрязняющих веществ за заградительными рубежами.

(2023)|Фото: "Транснефть – Сибирь"

В мероприятии приняли участие более 50 человек, задействовано свыше 40 единиц спецтехники и оборудования. Наблюдатели положительно оценили результаты проведенного учения. Участники тренировки продемонстрировали высокий уровень подготовки, слаженность и правильность действий при ликвидации последствий аварийной ситуации.

Квалификация персонала, техническое оснащение позволяют своевременно и эффективно реагировать на возможные нештатные ситуации природного или техногенного характера на производственных объектах АО "Транснефть – Сибирь", тем самым обеспечивается высокий уровень производственной и экологической безопасности.

Теги: Транснефть – Сибирь, тренировка



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