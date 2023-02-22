22 Февраля 2023
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Политика В России
Фото: скриншот с youtube-трансляции

Нужды в корректировке политической конструкции точно нет - Матвиенко

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в высшей степени довольна посланием президента Федеральному собранию. Она восхитилась речью Путина.

"Президентом дана была четкая, правдивая оценка исторических процессов. Все было сформулировано настолько понятно, логично, аргументировано, что может буквально войти в школьные учебники. Прямо было сказано и о причинах и целях специальной военной операции", - заявила сегодня спикер палаты.

"У послания был позитивный, созидательный характер, направленный на процветание России. Страна живет, успешно преодолевает все трудности, наше общество как никогда не консолидировано. Послание дало гражданам уверенность, что права и свободы их гарантированы, экономическая ситуация под контролем. Нужды в корректировке политической конструкции точно нет", - добавила Матвиенко на пленарном заседании СФ.

Теги: валентина матвиенко, владимир путин, совет федерации



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