22 Февраля 2023
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Политика В России
Фото: Пресс-служба СФ РФ

СовФед единогласно поддержал приостановку действия ДСНВ

Совет Федерации единогласно (158 человек) одобрил закон о приостановке участия России в договоре СНВ-3.

Зампред СФ Константин Косачев отметил, что сенаторы рассматривают этот договор уже в третий раз. "Мы рассматриваем этот документ уже в третий раз. В 2011 году мы его ратифицировали. Второй раз – в январе 2021 года, тогда мы его продлили. Тогда решение также было единодушным, хотя за десять лет ситуация значительно поменялась. Мы рассчитывали на то, что договор будет выполняться сторонами безукоризненно. И теперь возвращаемся к этому договору в третий раз", - сказал сенатор.

Он отметил, что позиция России не изменилась: "Мы по-прежнему убеждены, что соглашение отвечает глобальным интересам безопасности и интересам РФ. Мы готовы и далее безукоснительно выполнять свои обязанности по этому договору. Изменились только подходы США на 180 градусов. Американцы перестали исполнять обязательства, всячески препятствуя российским инспекторам. Американцы стали жульничать с цифрами, предусмотренными договором. Они попытались более сотни средств СНВ вывести за рамки договора, нарушая строгий баланс, предусмотренный договором", - сообщил Косачев.

Он добавил, что "доктринальные документы [РФ] о ядерном оружии при этом не меняются".

"Приостановка – это готовность российской стороны соблюдать на добровольной основе ограничения, обозначенные в договоре. И такая формула оставляет теоретическую возможность для возврата действия документа. Но для этого надо прояснить позицию двух других ядерных стран блока НАТО – Франции и Великобритании. Это обстоятельство надо прояснить исчерпывающим образом. И так же надо убедиться в готовности либо неготовности США соблюдать свои обязательства по соглашению. Я считаю, что вряд ли США подтвердят свои обязательства", - заключил заместитель председателя Совета Федерации.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что "ставки повышаются". "США не скрывают, что их цель – нанести России стратегическое поражение. Это отражение глубоко враждебного курса, проводимого Вашингтоном. Вести дела как раньше, как обычно не получается. Принято столь тяжелое, ответственное, но единственно возможное решение", - заявил дипломат.  

А глава комитета СФ по обороне Виктор Бонадарев сказал, что "с позиции силы разговаривают только со слабым противником, с сильным противником ведут равный диалог".

Теги: дснв, совет федерации, единогласно



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