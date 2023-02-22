В мэрии Екатеринбурга рассказали, как решили бороться в фурами, застревающими под "мостом дураков"

В администрации Екатеринбурга рассказали, как дорожники попытались решить проблему с фурами, постоянно застревающими под мостом над Сибирским трактом в сторону Компрессорного микрорайона. Пролет, прозванный в народе "мостом дураков", имеет ограничения в 3.5 м., однако большегрузы постоянно создают там пробки в попытке втиснуться и сократить себе путь до Тюменского тракта.

Ранее в Госавтоинспекции Екатеринбурга Накануне.RU рассказали, что сделали все возможное для того, чтобы остановить водителей грузовиков, но даже предупреждающие знаки не повлияли на их решение. С проблемой попыталась разобраться и мэрия.

"В целях улучшения условий движения транспорта и информирования водителей грузовых автомобилей о невозможности проезда под мостом установлены дорожные знаки 3.13 "Ограничение высоты" и 3.4 "Движение грузовых автомобилей запрещено". В октябре 2022 года силами МБУ "Центр организации движения" дополнительно установлены габаритные ворота, которые заблаговременно позволяют водителям оценить высоту своего автомобиля до проезда участка под путепроводом", - сообщили в местной администрации.

Несмотря на принятые меры, с начала строительства ЕКАД в этом месте и перекрытия проезда к Тюменскому тракту этой осенью, заторы стали происходить по несколько раз в день и задерживать транспортный поток на час-два. Автовладельцы утверждают, что пока фуры игнорируют дорожные знаки, водителей большегрузов игнорируют сотрудники ГИБДД. Однако дело не всегда в безответственном поведении на дороге - в Яндекс-картах этот проезд указывается как оптимальный, а потому водители предпочитают не ехать в объезд, а прислушиваются к навигатору.