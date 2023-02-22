В мэрии Екатеринбурга рассказали, как решили бороться в фурами, застревающими под "мостом дураков" 

22 Февраля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что произошло в Угледаре

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В мэрии Екатеринбурга рассказали, как решили бороться в фурами, застревающими под "мостом дураков" 

В администрации Екатеринбурга рассказали, как дорожники попытались решить проблему с фурами, постоянно застревающими под мостом над Сибирским трактом в сторону Компрессорного микрорайона. Пролет, прозванный в народе "мостом дураков", имеет ограничения в 3.5 м., однако большегрузы постоянно создают там пробки в попытке втиснуться и сократить себе путь до Тюменского тракта.

Ранее в Госавтоинспекции Екатеринбурга Накануне.RU рассказали, что сделали все возможное для того, чтобы остановить водителей грузовиков, но даже предупреждающие знаки не повлияли на их решение. С проблемой попыталась разобраться и мэрия.

"В целях улучшения условий движения транспорта и информирования водителей грузовых автомобилей о невозможности проезда под мостом установлены дорожные знаки 3.13 "Ограничение высоты" и 3.4 "Движение грузовых автомобилей запрещено". В октябре 2022 года силами МБУ "Центр организации движения" дополнительно установлены габаритные ворота, которые заблаговременно позволяют водителям оценить высоту своего автомобиля до проезда участка под путепроводом", - сообщили в местной администрации.

Несмотря на принятые меры, с начала строительства ЕКАД в этом месте и перекрытия проезда к Тюменскому тракту этой осенью, заторы стали происходить по несколько раз в день и задерживать транспортный поток на час-два. Автовладельцы утверждают, что пока фуры игнорируют дорожные знаки, водителей большегрузов игнорируют сотрудники ГИБДД. Однако дело не всегда в безответственном поведении на дороге - в Яндекс-картах этот проезд указывается как оптимальный, а потому водители предпочитают не ехать в объезд, а прислушиваются к навигатору.

Теги: Екатеринбург, мэрия, мост дураков, фура



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети