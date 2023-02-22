22 Февраля 2023
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: УФСБ по Тюменской области

Жителя Нижневартовска задержали при попытке устроить диверсию на железной дороге

Сотрудники ФСБ задержали жителя Нижневартовска, который пытался совершить диверсию на участке Свердловской железной дороги, сообщает "Ъ-Урал".

В отношении югорчанина возбудили дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 281 УК России (покушение на совершение диверсии). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, подозреваемый является противником проведения специальной военной операции. Он планировал совершение поджогов и иных действий, направленных на вывод из строя релейных металлических шкафов, предназначенных для размещения аппаратуры систем железнодорожной автоматики и телемеханики на перегонах и железнодорожных станциях.

Задержание диверсанта(2023)|Фото: УФСБ по Тюменской области

Задержание диверсанта(2023)|Фото: УФСБ по Тюменской области

Приобретя все необходимое, мужчина направился на выбранный им участок железной дороги, где его задержали силовики.

Ранее силовики задержали троих россиян, причастных к подготовке и совершению террористических актов на объектах СвЖД. ФСБ сообщает, что теракты планировались по заданию "украинских неонацистов". Задержанные свою вину признали и сообщили, что собирались поджечь электрощиты на железнодорожных путях.

Теги: железная дорога, диверсия, поджог, ФСБ, уголовное дело



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