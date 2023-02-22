22 Февраля 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Магнитогорске будут судить местных жителей, которые похитили девушку и принуждали к свадьбе

Четверых жителей Магнитогорска осудят за похищение девушки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, 26-летний местный житель решил похитить потерпевшую, чтобы принудить вступить в брак. В июле 2022 г. он совместно с двоюродными братьями похитил девушку при выходе с работы. Ее доставили в квартиру родственников обвиняемых, где против воли удерживали до утра следующего дня.

Девушка активно сопротивлялась, что привлекло внимание прохожего, который сообщил в полицию приметы похитителей, марку машины и номер.

Обвиняемые возместили моральный вред в размере 2 млн рублей. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Теги: похищение, суд, невеста,



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