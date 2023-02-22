Глава разведки Украины назвал пожары в России неслучайными

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что многочисленные пожары, случившиеся в России за последнее время, неслучайны.

"Во многом это не совпадение", - приводит слова Буданова "МК".

"Постоянно что-то горит. Понятно, что оно не просто так горит", - добавил он.

Ранее американский журналист Джек Мерфи заявил, что ЦРУ использует шпионов европейских членов Североатлантического альянса для попыток саботажа в России. Чем дольше продлится конфликт вокруг Украины, тем более "дерзкой" может стать диверсионная кампания стран Запада, отметил журналист.