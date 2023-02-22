22 Февраля 2023
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Сотрудники сургутского травмцентра вступились за старшую медсестру, обвиняемую в доведении до самоубийства

Во время третьего дня судебного заседания по делу о доведении до самоубийства медсестры травмцентра были допрошены свидетели - сотрудники медицинского учреждения, сообщает "Мегаполис".

По данным канала, свидетели не подтверждают того, что Ольга Матвийчук, которая является обвиняемой по делу, оказывала на кого-то давление. Также все они говорят, что старшая медсестра не позволяла себе нецензурной брани и угроз в адрес подчиненных.

Как сообщает издание, представитель мужа погибшей медсестры Евгения Кротова заявила ходатайство об изучении показаний свидетельницы Анны Мухомодиевой на стадии следствия.

Следователям Анна говорила, что Матвийчук могла накричать на сотрудников на планерке при всех, некоторые выходили в слезах. В отделении все боялись Матвийчук, многие не выдерживали и увольнялись. Хотя к погибшей медсестре Матвийчук относилась хорошо, потому что она выделялась среди всех сотрудников, была трудолюбивой и хорошо знала свои обязанности.

На вопрос, с чем связаны противоречия показаний, свидетель ответила, что "это было больше года назад и она волнуется", при этом свидетель подтвердила те показания, которые давала в феврале 2021 о том, что Матвийчук могла без причины накричать на сотрудников.

Теги: суд, уголовное дело, доведение до самоубийства, медсестра, травматологическая больница



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