Президент Молдавии Майя Санду попросила у Байдена денег

Президент Молдавии Майя Санду попросила у Джо Байдена денег. Она встретился с американским коллегой в Варшаве. В сообщении канцелярии Санду говорится, что она обсудила с Байденом "усилия по поддержанию мира и общественного порядка в стране".

"Я передала президенту Байдену, что молдаване хотят оставаться частью свободного мира, жить в безопасности и осуществить свою мечту о вступлении в Европейский союз и поблагодарила его за важную поддержку, оказываемую США экономическому развитию и демократическому преобразование нашей страны", - заявила Санду.

В сообщении говорится, что президент Молдавии также постаралась донести до Байдена мысль о том, что "в сложной ситуации, в которой мы находимся, нам нужно еще больше поддержки США для укрепления нашей экономической устойчивости".

"Мы благодарны американскому народу и за помощь, оказанную правительством США за последний год для преодоления энергетического кризиса. Это позволило предложить компенсацию малообеспеченным гражданам, чтобы они лучше справлялись с возросшими ценами на энергоносители. Мы продолжаем полагаться на поддержку американского правительства в наших усилиях по диверсификации источников энергии и укреплению энергетической безопасности", — заявила Майя Санду.