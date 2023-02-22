В Свердловской области из-за послания Путина выросла нагрузка на Telegram

Telegram стал самым популярным мессенджером, где жители Свердловской области следили за трансляциями послания Владимира Путина Федеральному собранию. К такому выводу пришли в компании МегаФон, когда выгрузили интернет-статистику по вчерашнему выступлению президента.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе МегаФона на Урале, 21 февраля на Telegram пришлось около 80% всего объема передачи данных в мессенджерах. Пиковым временем по нагрузке стало начало выступления. А с 12 до 13 часов по московскому времени был зафиксирован максимальный трафик – он на 84% превысил среднечасовые показатели в мессенджере. Как отмечают в компании, в целом нагрузка на Telegram в Свердловской области в день послания Путина выросла на треть по сравнению с обычным днем.

Также в регионе было зафиксировано повышенное внимание к сайтам ТВ-каналов. За первый час трансляции выступления главы государства мобильный интернет-трафик на них вырос сразу на 290%.

Ранее послание президента для Накануне.RU прокомментировали политологи Павел Салин и Максим Жаров.