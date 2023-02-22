Испания собралась направить Украине шесть танков Leopard

Правительство Испании собирается направить Украине шесть танков Leopard. Об этом заявила в среду министр обороны королевства Маргарита Роблес, выступая в Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента). По ее словам, у Испании "есть машины Leopard 2A4, некоторые из них находились в Сарагосе и не использовались".

"Мы ремонтируем в данный момент шесть машин Leopard <...> с возможностью в случае необходимости (отремонтировать) больше", - цитирует ее ТАСС.

Ранее глава ведомства сообщала, что в Испании будут проходить обучение управлению этими боевыми машинами украинские военные.