В Челябинской области на зданиях органов власти 9 мая будут вывешивать Знамя Победы

В Челябинской области 9 мая на зданиях органов власти будут вывешивать Знамя Победы одновременно с флагом России. Соответствующий законопроект приняли депутаты ЗСО, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного парламента.

"Принятие закона будет способствовать увековечению подвига советского народа и воинов Вооруженных Сил СССР, тружеников тыла в период Великой Отечественной войны, а также послужит сохранению исторической памяти жителей Челябинской области", – отметил депутат ЗСО от КПРФ Игорь Егоров.

Законопроект был разработан и принят после многочисленных обращений ветеранских организаций.