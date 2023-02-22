Депутаты ЗакСО одобрили новую систему выборов в Гордуму Екатеринбурга

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области одобрили сокращение числа депутатов-списочников на выборах в городскую думу Екатеринбурга. Согласно законопроекту, количество мест для депутатов по спискам политических партий сокращается с 18 до 10. В обратную сторону вырастет число мест по одномандатным округам - с 18 до 25.

Несмотря на то, что ранее комитет заксобрания принял законопроект и рекомендовал принять его на заседании, сегодня среди депутатов развернулась жаркая дискуссия. Претензию в адрес "единороссов" высказал глава обкома КПРФ Александр Ивачев, заявив, что "ЕР" намерена таким способом снизить конкуренцию на выборах. Ранее депутат Дмитрий Сергин тоже заявлял, что половину списка точно займет "Единая Россия", пока остальные места будут разделены между партиями.

После слов коммуниста со стороны "ЕР" последовали обвинения Ивачева в "кумовстве". Вероятно, речь шла о супруге депутата Виктории Ивачевой, которая входит в екатеринбургскую думу.

Последнее слово осталось за первым заместителем председателя заксобрания Аркадием Чернецким. По его словам, реформа системы выборов положительно скажется на населении, которому проще общаться с одномандатными депутатами.



"На мой взгляд, совершенно очевидно, что если выбирать между интересами партии и интересами населения, одномандатная система имеет абсолютное преимущество. Люди однозначно считают, что на муниципальном уровне депутаты, избранные по одномандатным округам, представляют их интересы значительно лучше, чем те, кто избран по партийным спискам. И, наверное, они правы, потому что этих депутатов они видят, они с ними общаются, они с ними в состоянии решать многие проблемы", - заключил Чернецкий.

В первом чтении за принятие законопроекта проголосовали 32 депутата, против - семи, воздержались - трое. За принятие постановления в целом проголосовали 32 депутата, против - шесть, воздержался - один и трое не голосовали. Таким образом, постановление было принято.

Напомним, выборы в думу областного центра пройдут 10 сентября.