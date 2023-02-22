22 Февраля 2023
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Общество Москва
Фото: скриншот трансляции с youtube-канала &quot;Украина • РУ&quot;

На концерте в "Лужниках" проводят мастер-классы по изготовлению окопных свечей

На подходах к трибунам стадиона "Лужники" в Москве организаторы праздничного митинга-концерта ко Дню защитника отечества устроили необычные активности.

Например, посетителям предлагается поучаствовать в мастер-классе по созданию окопных свечей из пустых консервных банок, а также сплести маскировочную сеть. Судя по экипировке волонтеров, активити придумали в "Общероссийском народном фронте". На развлечения участников концерта обратил внимание Telegram-канал "Кровавая барыня".

Ранее сообщалось, что мероприятие в "Лужниках" могут посетить около 200 тыс. человек и Владимир Путин.

Теги: лужники, концерт, мастер-класс, день защитника отечества



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Ранее 22.02.2023 13:29 Мск Станции метро и МЦК у "Лужников" работают только на выход из-за митинга-концерта


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