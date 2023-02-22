Путин ждет Си Цзиньпина в гости

Владимир Путин принял в Москве главу китайской дипломатии, начальника канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И.

В начале переговоров президент России подтвердил, что в ближайшее время ждет с визитом китайского лидера Си Цзиньпина.

"Конечно, мы ждем председателя Китайской Народной Республики с визитом в Россию. Мы договаривались об этом раньше. Понимаем, что есть внутриполитическая повестка. Но исходим из того, что по мере решения всех вопросов, связанных с этой повесткой, …исходим из того, что реализуем наши планы и по личным встречам, которые дадут дополнительный толчок в развитии наших отношений", - сказал Путин.

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин начал подготовку к весенней поездке в Москву, в ходе которой собирается предложить план многостороннего мирного урегулирования российско-украинского конфликта.