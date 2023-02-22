Обвиняемую в убийстве троих детей мать из Екатеринбурга оставили в СИЗО

Жительнице Екатеринбурга Анастасии Петровой, обвиняемой в убийстве своих троих детей, продлили арест.

Напомним, трагедия случилась в конце декабря прошлого года: мать убила своих детей, посчитав, что якобы "наступил Апокалипсис, в городах много бесов", и бесы, как она полагала, "вселились" в ее чад. Семья с тремя детьми жила в ЖК "Бажовский" и считалась благополучной.

Впоследствии женщина признала, что была в момент убийства под наркотиками. Суд отправил Петрову под арест, срок которого истекал 26 февраля.

На этой неделе Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил обвиняемой срок содержания под стражей. Анастасия будет находиться в СИЗО до 26 мая. Расследование громкого дела в настоящий момент продолжается.

Ранее адвокат обвиняемой в детоубийстве екатеринбурженки заявил, что ей могли подливать наркотик. При этом муж женщины проходил по делу как свидетель.