СБУ задержала в монастыре блогера, которому вменяется госизмена

СБУ задержала в Киеве местного блогера, который скрывался в монастыре Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

В своих колонках, сообщает СБУ, блогер поддержал возвращение Крыма в состав России, а также "популяризировал ДНР и ЛНР". В августе 2022 г. ему заочно сообщили о подозрении в госизмене. Автор публикаций скрывался в Свято-Благовещенском мужском монастыре УПЦ МП. Суд арестовал задержанного.

Блогер – основатель так называемого "Русского клуба", он писал для "Русской народной линии" и "Одной Родины".