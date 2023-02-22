22 Февраля 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Рябков призвал не верить вбросам CNN о неудачном испытании "Сармата"

Замглавы МИД России Сергей Рябков призвал не доверять информации о якобы неудачном запуске межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".

"Нельзя доверять всему, что появляется в СМИ, тем более, если источником выступает CNN, полностью себя дискредитировавший за последние годы и полностью поставленный на обслуживание интересов определенных групп и определенных политических элит", - приводит заявление Рябкова ТАСС.

По словам замглавы МИД РФ, провокационную информацию распространяют для того, чтобы проверить, как официальные круги той или иной страны на нее отреагируют. При этом Рябков отметил, что "достойная публичного освещения" информация предоставляется по каналам Минобороны.

21 февраля американский телеканал CNN сообщил, что Россия испытала межконтинентальную баллистическую ракету примерно в то же время, когда президент США Джо Байден находился на Украине. Канал со ссылкой на неназванный источник сообщает, что Владимир Путин хотел сообщить об успешном испытании во время послания Федеральному собранию во вторник, но пуск прошел нештатно, поэтому о нем не сообщалось.

Теги: Рябков, Сармат, CNN



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