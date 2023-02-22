22 Февраля 2023
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Политика В России За рубежом
Фото: YouTube Минобороны

Россия продолжит соблюдать некоторые пункты ДСНВ – Минобороны РФ

Несмотря на приостановку участия в ДСНВ, Россия будет соблюдать часть пунктов договора. Например, будут соблюдаться ограничения по количеству носителей ядерных боезарядов, также продолжится обмен уведомлениями о пусках с США, заявили в Минобороны РФ.

Ранее об этом же сообщали и в Министерстве иностранных дел России.

"Россия намерена придерживаться ответственного подхода и продолжит в пределах жизненного цикла договора неукоснительно соблюдать предусмотренные им количественные ограничения на СНВ. Кроме того, российская сторона будет и далее участвовать в обмене с американской стороной уведомлениями о пусках МБР и БРПЛ на основе соответствующего соглашения между СССР и США 1988 года", - сообщили в МИДе.

Накануне президент России Владимир Путин объявил о приостановке участия РФ в договоре СНВ-3 и возможном проведении ядерных испытаний. Сегодня это решение поддержала Госдума и, как ожидается, одобрит Совет Федерации.

Теги: министерство обороны, дснв, боеголовки



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