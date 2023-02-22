ЗакСО: Свердловчанам сохранили 3-летнюю отсрочку от оплаты капремонта в новостройках

Жители Среднего Урала, проживающие в новостройках, не будут платить за капремонт, пока с момента ввода дома в эксплуатацию не пройдет три года. Сохранение прежнего моратория поддержали депутаты заксобрания региона на сегодняшнем заседании.

Напомним, что вчера к аналогичному решению пришел и комитет заксобрания, который рекомендовал депутатам одобрить законопроект.

Изначально предполагалось, что на заседании заксобрания региона должны утвердить новые правила, согласно которым оплачивать капремонт в новых домах жильцы должны были уже через полгода после введения дома в эксплуатацию, однако планы подверглись коррективам. С инициативой выступил глава региона Евгений Куйвашев, после прошедшего в Екатеринбурге митинга.