Под обстрел ВСУ попал торговый центр в Шебекино

В результате обстрела ВСУ города Шебекино Белгородской области горит торговый центр, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"По предварительным данным, есть один пострадавший. Мужчина с осколочными ранениями доставлен в ЦРБ", - написал Гладков в своем телеграм-канале. Медики оценивают состояние пострадавшего как крайне тяжелое.

17 февраля при очередном обстреле Шебекино пострадала женщина. Кроме того, повреждения получили линии электропередачи, на территории города частично не было электроэнергии.