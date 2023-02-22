22 Февраля 2023
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Происшествия Центральный ФО В России Белгородская область
Фото: t.me/vvgladkov

Под обстрел ВСУ попал торговый центр в Шебекино

В результате обстрела ВСУ города Шебекино Белгородской области горит торговый центр, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"По предварительным данным, есть один пострадавший. Мужчина с осколочными ранениями доставлен в ЦРБ", - написал Гладков в своем телеграм-канале. Медики оценивают состояние пострадавшего как крайне тяжелое.

17 февраля при очередном обстреле Шебекино пострадала женщина. Кроме того, повреждения получили линии электропередачи, на территории города частично не было электроэнергии.

Теги: всу, шебекино, торговый центр



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