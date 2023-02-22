В воздухе Челябинска выявили превышения по диоксиду азота и сероводороду

В Челябинске в ходе мониторинга зафиксированы превышения разовых предельно допустимых концентраций по взвешенным частицам, диоксиду азота и сероводороду, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минэкологии.

Министр экологии региона Сергей Лихачев на оперативном совещании с рабочей группой по координации действий в период неблагоприятных метеоусловий потребовал усилить мероприятия по снижению выбросов. Будет усилен контроль за деятельностью промышленных предприятий города и области.

Данные о превышениях переданы в соответствующие надзорные органы для принятия мер дальнейшего реагирования.

В Челябинске до 11 часов 23 февраля объявлено предупреждение о НМУ первой степени.