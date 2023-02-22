Бастрыкин потребовал возбудить дело после обрушения лестницы в Нижневартовске

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за ненадлежащего содержания многоквартирного дома в Нижневартовске, где обрушилась лестница, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

В ночь на 21 февраля в оме на ул. Заводская, 13, произошло обрушение лестничного марша, ведущего на разворотную площадку первого этажа. Произошел просадок простенка, на который крепились ступеньки лестничного марша и часть опорной конструкции трубопровода холодного водоснабжения и системы отопления. Когда произошел просадок этого простенка, потянуло за собой опорную конструкцию трубопровода, произошел порыв теплоснабжения.

При этом, сообщается, что еще 10 февраля жильцы заметили трещину в стене, которая ежедневно увеличивалась. По словам депутата Анатолия Кристы, ранее дома прошли капитальный ремонт, однако инженерные сети не менялись.

В СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре по данному факту организована процессуальная проверка.



"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре Михаилу Мокшину возбудить и расследовать уголовное дело по озвученной в публичном пространстве ситуации, а также представить доклад. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.