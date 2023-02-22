22 Февраля 2023
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Фото: УМВД России по Екатеринбургу

Госдума приняла в первом чтении законопроект об обороте оружия в новых регионах

Госдума приняла в первом чтении законопроект об особенностях правового регулирования оборота оружия в новых регионах.

Законопроект предусматривает, что граждане РФ в новых регионах могут хранить находящиеся в их собственности оружие и патроны к нему на основании соответствующих выданных органами внутренних дел Украины, государственными органами ДНР и ЛНР разрешений на хранение и ношение оружия до 1 января 2026 года, в том числе если срок действия указанных разрешений истекает до этой даты.

Оформление разрешений на хранение, ношение и использование оружия взамен прежних будет осуществляться до 1 января 2026 года без взимания платы.

Оружие и патроны, которые не могут принадлежать гражданам и юридическим лицам на основании законодательства, должны быть сданы в уполномоченные органы не позднее 180 дней со дня вступления закона в силу. Их стоимость должна быть возмещена за счет региональных бюджетов.

Кроме того, законопроект устанавливает особенности осуществления частной охранной деятельности на территории новых регионов РФ.

Теги: оружие, законопроект



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