Станции метро и МЦК у "Лужников" работают только на выход из-за митинга-концерта

Станция московского метро "Спортивная" (Сокольническая линия) и станция МЦК "Лужники" временно работают только на выход, сообщил департамент транспорта столицы.

Это связано с митингом-концертом, который сегодня состоится на стадионе "Лужники". После окончания мероприятия станции будут работать только на вход.

Ранее сообщалось, что митинг-концерт может посетить Владимир Путин. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня не стал отвечать на вопрос, будет ли глава государства в итоге присутствовать на мероприятии.