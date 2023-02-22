На Ямальском месторождении двое рабочих погибли при взрыве газа

На одном из месторождений Тазовского района при проведении сварочных работ в цехе регенерации метанола произошел хлопок газовоздушной смеси. Погибли двое рабочих коммерческой организации 1984 и 1993 годов рождения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Еще один работник получил травмы и был доставлен санавиацией в Новоуренгойскую городскую больницу.

"В настоящее время на место происшествия работает следственно-оперативная группа в составе следователей территориального следственного отдела, следователя-криминалиста и сотрудников полиции. Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего и дать юридическую оценку действиям лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности на промышленном объекте", - говорится в сообщении.

Предположительно, инцидент произошел на Северо-Русском месторождении НОВАТЭКа, сообщает "Интерфакс".