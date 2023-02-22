22 Февраля 2023
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

На Урале прокуратура нашла массу нарушений в Шалинской городской больнице

На Среднем Урале прокуратура провела проверку деятельности Шалинской центральной городской больницы. В итоге было обнаружено множество нарушений.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, установлено, что больница не проводила обязательные профилактические медицинские осмотры детей с первого месяца жизни неврологом, детским хирургом, офтальмологом и детским стоматологом. Также медучреждением оказались нарушены требования о проведении лабораторных, функциональных и других исследований здоровья несовершеннолетних.

"В частности, не было надлежащим образом организовано комплексное ультразвуковое исследование органов брюшной полости, почек, тазобедренных суставов, эхокардиография, нейросонография и аудиологический скрининг", - пояснили в надзорном ведомстве.

По итогам проверки прокурор внес главному врачу больницы представление об устранении нарушений. После этого учреждением здравоохранения было организовано проведение медицинских скринингов и исследований, а также профилактических осмотров детей.

Как сообщало Накануне.RU, недавно акушерку Режевской центральной районной больницы оштрафовали за разглашение врачебной тайны.

Теги: прокуратура, больница, нарушения, проверка



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