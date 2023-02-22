22 Февраля 2023
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Общество Московская область
Фото: Накануне.ru

В Подмосковье девушке удалили гигантскую опухоль весом в 10 кг

В Одинцовской больнице (Московская область) 29-летней девушке удалили 10-килограммовую опухоль.

Пациентка поступила в больницу с жалобами на температуру, боли и увеличившийся в размерах живот. Врачи обследовали ее и выявили объемную опухоль левого яичника. Новообразование (кистому) было решено удалить.

"Необходимо было действовать быстро, так как кистома в любой момент могла прорваться, а её содержимое попасть в стерильную брюшную полость, что грозило девушке летальным исходом. Мы извлекли гигантское новообразование объемом около 10 кг, располагавшееся в органах малого таза. Операция прошла успешно и заняла три с половиной часа. Удаленное образование было направленно на гистологическое исследование", – рассказал заместитель главного врача по онкологии Иван Каприн.

Сейчас девушка в удовлетворительном состоянии, ей назначили химиотерапию, сообщили в Минздраве Московской области.

Теги: опухоль, хирургия, операция, пациентка



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