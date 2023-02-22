22 Февраля 2023
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Общество Украина
Фото: Накануне.RU

Украинцы стали меньше доверять ТВ, а больше - телеграм-каналам

За год жители Украины стали значительно меньше смотреть телевизор и больше пользоваться соцсетями. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

Если в конце 2021 года телевидению доверяли 55% украинцев, то сегодня - 43%. При этом доверие к соцсетям выросло с 11% до 41%, причем речь идет конкретно о "Телеграме". Доверие к запрещенным в России западным соцсетям осталось на том же уровне 36%. Также выросла популярность YouTube - c 21 до 29%.

О падении доверия к телевидению и росту популярности политических телеграм-каналов последние сообщали еще в конце прошлого года.

Бывший вице-спикер Рады Ирина Геращенко недавно раскритиковала режим за нескончаемый "единый телемарафон", в котором "только все свои и "Квартал".

За год жизнь украинцев сильно изменилась: 65% заявили об ухудшении своего финансового положения в 2022 году, а за последние полгода количество тех, кто потерял родных, выросла почти вдвое (с 9% до 17%). 33% сообщили об ухудшении состояния здоровья.

Теги: телевидение, телеграм, украина



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