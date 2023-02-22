22 Февраля 2023
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Политика В России
Фото: duma.gov.ru

Приостановку ДСНВ поддержал 401 депутат Госдумы из 450

Госдума на внеплановом заседании в среду единогласно поддержала решение Путина о приостановке договора СНВ. Президент внес его в парламент накануне.

"Документом приостанавливается действие договора, заключенного в Праге 8 апреля 2010 года. Решение о возобновлении договора будет принимать президент РФ", - говорится в сообщении на сайте палаты.

Закон вступает в силу с момента его официального опубликования.

Одобрение документа не обошлось без воинственной риторики. Так, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что "США разрушили архитектуру международной стабильности, ввергли мир в состояние конфликтов и вызовов".

Транслировать принятие решения по ДСНВ в прямом эфире в интернете не стали. Также известно, что на заседании по вопросу о ДСНВ голосовал только 401 депутат, а всего в Госдуме 450 депутатов.

Теги: госдума, дснв, голосование



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